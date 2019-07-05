В Хабаровском крае 40 предприятий начали ловить рыбу

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-05T06:51:19+03:00

Промысел разрешили с 5 июля и только Северо-Охотоморской подзоне в границах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов

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В Хабаровском крае с сегодняшнего дня, 5 июля, официально начался промышленный лов рыбы. Добывать ее можно только Северо-Охотоморской подзоне в границах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Как отметили в пресс-службе правительства края, всего на промысел выйдут около 40 предприятий в регионе. Порядка половины из них зарегистрированы в Охотском районе. Кроме того, на сегодняшний день краевые власти ведут переговоры с рыбопромышленными предприятиями об их участии в проекте «Доступная рыба».

Напомним, что в регионе ограничили вылов лососевых с целью восстановления популяции рыб. Запрет не распространяется на любительское, спортивное и традиционное рыболовство. Для этих видов деятельности установили лимиты улова - горбуша шесть тысяч 819 тонн, кета 13 тысяч 154 тонны, кижуч 710 тонн и больше тысячи тонн гольца. Также запрещено рыбачить по понедельникам и средам в связи с пропуском лосося к местам нереста и в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU