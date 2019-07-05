В Хабаровске полным ходом идет расселение ГУПРовского городка

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-05T10:17:51+03:00

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ГУПРовский городок, что в центре Хабаровска, давно отжил свои дни. Когда-то довольно удобные деревянные дома превратились в развалюхи. Жильцам регулярно обещали расселение, но состояться оно смогло только благодаря тому, что в Хабаровский край зашел крупный федеральный девелопер.

Компания «Талан» заинтересовалась большим земельным участком, расположенным в очень удачном месте. Переговоры с жильцами и властями города, публичные обсуждения, предварительные планы застройки – сейчас все это почти позади. Первая очередь расселена. Это пять деревянных домов, в которых в общей сложности 40 квартир. После оформления земельного участка в собственность застройщик снесет дома (их уже начали обносить забором, формируя стройплощадку) и на месте бараков начнет строить современный жилой комплекс.

- Строительство включает в себя пять очередей. Проект 1-й очереди предполагает возведение двух многоквартирных домов (13 и 24 этажа) с безопасной закрытой территорией и пешеходной галереей по периметру. Чтобы возвести остальные 4 очереди, «Талан» расселит еще 24 ветхих дома, - рассказал директор филиала компании «Талан» в Хабаровске Александр Ляховенко.

Всего в районе ГУПРовского городка компании предстоит застроить 5 гектаров. Здесь вырастет жилой комплекс жилья класса «комфорт», в котором будут выделены коммерческие площади под магазины, услуги быта, общепит и прочее. Разумеется, будет благоустроена придомовая территория, появятся пешеходные линии – застройщик обещает, что комплекс не превратится в огороженную, неприступную никому, кроме жильцов, зону. Останутся проходы и проезды, доступные для всех.

Кстати, жилой комплекс в ГУПРовском городке – первый проект в Хабаровске, который реализуется с привлечением урбанистов. Весной этого года признанные во всей стране эксперты провели «Школу прикладной урбанистики». Ее ученики вместе со специалистами, социологами и активистами выработали предложения по благоустройству Амурского бульвара и передали их бизнес-сообществу и городским властям. Также урбанисты составили рекомендации и для «Талана» по ГУПРовскому городку.

ИСТОЧНИК KP.RU