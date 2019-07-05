Авиабилеты из Охотска в Хабаровск можно купить за четыре тысячи 500 рублей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-05T09:23:34+03:00

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В Хабаровском крае с 1 июля ввели новые тарифы на перелет из Охотска в Хабаровск. Пока это нововведение работает в пилотном режиме на основании распоряжения губернатора края. Так, цена авиабилета для взрослых составит четыре с половиной тысячи рублей, для детей от двух до 12 лет – три тысячи рублей. По этой стоимости можно приобрести четыре билета по маршруту «Хабаровск-Охотск» или «Охотск-Хабаровск».

- До 1 июля авиабилет из Хабаровска до Охотска и обратно обходился в 25 тысяч рублей. Примерно столько же нужно заплатить, чтобы долететь из Хабаровска в Москву и обратно. К региональным властям с просьбой сократить стоимость перелетов не раз обращались жители Охотского района. Теперь их пожелание выполнили, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что продажи льготных авиабилетов стартуют 15 июля. При этом покупателям нужно будет предъявить прописку в Охотском районе сроком не менее 12 месяцев. Также можно представить справку из районной администрации о постоянном фактическом проживании на территории муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU