Бывшему губернатору Еврейской автономии 15 июля зачитают приговор

СЕГОДНЯ 04:25 2019-07-06T04:25:04+03:00

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Рассмотрение уголовного дела бывшего губернатора Еврейской автономии в суде подходит к концу. На этой неделе, 3 июля, прошло очередное судебное заседание, на котором обвиняемый выступил с последним словом.

- Фигурант заявил о своей невиновности и подчеркнул, что всегда работал в рамках закона, никогда никому незаконных распоряжений не давал, к совершению преступления не подстрекал. Однако эти доводы стороны обвинения в отношении него несостоятельны. Сам бывший губернатор считает, что они не подтверждаются материалами дела. Он также просил служителей Фемиды вынести ему оправдательный приговор. Окончательное решение суда огласят 15 июля в 14:30, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Напомним, Александра Винникова обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Ранее сообщалось о нарушении в сфере закупок с его участием. Для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» нужно было приобрести медицинское оборудование, чем и начали заниматься специалисты определенного уровня. Однако позже выяснилось, покупку хотели оформить по заведомо завышенной цене.

Свидетель по этому делу экс-глава управления здравоохранения автономии Александр Мацанов рассказал на суде, что одна из компаний, поставляющих медицинское оборудование, имела преференции при участии в закупках. Он пояснил, что сам подсудимый рекомендовал работать именно с этой организацией и именно у нее приобретать технику для онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU