2019-07-07T05:52:30+03:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска растет

Гидрологи не прогнозируют катастрофически высокой воды, но низины может подтопить
Ксения ТУРТЫГИНА
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Зато рыбе раздолье!Зато рыбе раздолье!Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
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По данным МЧС по Хабаровскому краю, опасных гидрологических явлений пока не зарегистрировано. Затоплены поймы рек Подхоренок и Тунгуска на сорок-восемьдесят сантиметров. На Тунгуске и Куре, по информации Хабаровскгидрометцентра, за последние сутки наблюдается спад на десять-девятнадцать сантиметров.

В Тугуро-Чумиканском районе прошли дожди и логично вызвали подъем уровня воды в р. Уда. У села Удского к 9-10 июля ожидается подъем уровня до отметки 650-700 сантиметров. Гидрологи напоминают, что пойму Уды начинает затапливать при 600 сантиметрах, а неблагоприятные явления – выход воды на низкие участки – начинается при 750 сантиметрах.

У Хабаровска Амур достаточно высок, даже на глаз видно, как прибавила вода за последнюю неделю. В течение двух суток ожидается подъем еще на сорок-пятьдесят сантиметров. Сейчас, если ориентироваться на главную набережную города, волны пока не захлестывают нижнюю пешеходную дорожку. От центрального пляжа осталась полоска в несколько метров шириной. В ближайшую неделю в краевом центре ожидаются небольшие дожди, наверняка они внесут свою лепту в подъем уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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