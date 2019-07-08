2019-07-08T06:29:31+03:00
Происшествия

Земля родственника подвела чиновника в Хабаровском крае под уголовную статью

Ущерб от действий бывшего главы сельского поселения «Некрасовка» оценили в 48 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Земля родственника подвела чиновника в Хабаровском крае под уголовную статьюЗемля родственника подвела чиновника в Хабаровском крае под уголовную статьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае возбудили и расследуют уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения «Некрасовка». Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он воспользовался своим положением и умудрился в 2017 году по рекордно низкой цене продать своему родственнику землю площадью 16 гектаров.

- В ходе проверки установлено, что фактическая стоимость участка составляла 49 миллионов рублей. Цена сделки составила всего лишь 1,2 миллиона рублей. Таким образом ущерб от действий фигуранта оценили в сумму больше 48 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства вины фигурантов. Ситуация находится на контроле сотрудников прокуратуры Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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