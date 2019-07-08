2019-07-08T09:46:43+03:00
Происшествия

Обгон трактора закончился смертью пассажира под Хабаровском

Иномарка врезалась в сельхозмашину, отлетела в сторону и перевернулась
Ольга КИВА
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Обгон трактора закончился смертью пассажира под ХабаровскомОбгон трактора закончился смертью пассажира под ХабаровскомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском районе, близ первого километра подъезда к селу Галкино от автодороги А-375, вчера, 7 июля, случилась дорожная авария. Водитель на авто Honda Civic решил обогнать трактор. Однако сельхозмашина в этот момент стала поворачивать налево. Автолюбитель за рулем иномарки явно такого не ожидал и не успел сориентироваться в происходящей ситуации.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края, легковое авто врезалось в трактор. От удара машина вылетела за пределы дороги, а потом опрокинулась. В салоне в это время находились четыре человека. Один из пассажиров погиб до приезда скорой помощи.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Это поможет сохранить жизни водителей, пешеходов и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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