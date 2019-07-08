«Покупатель» в Комсомольске почти бесшумно стащил деньги из-под носа продавщицы

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-08T09:32:24+03:00

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На глазах у продавщицы из Комсомольска-на-Амуре «покупатель» стащил деньги из кассового аппарата. Мужчина улучил удобный момент, когда работница магазина обсуждала товар с другим посетителем, открыл кассу и вынул оттуда более девяти тысяч рублей.

- Женщина заметила происходящее, стала кричать, но злоумышленник скрылся с места преступления. Продавщица успела запомнить приметы, с ее слов составили фоторобот. Позже подозреваемого обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта задержали и доставили в дежурную часть. Пострадавшая опознала его. К слову, у 46-летнего мужчины ранее уже была судимость. Он подробно рассказал о совершенном преступлении. При обыске у него обнаружили только часть похищенных денег, более семи тысяч он успел потратить на свои нужды.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за это преступление – это лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU