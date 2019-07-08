Туристы из Германии приехали за красотой в заповедник Хабаровского края

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-08T12:54:26+03:00

Отдых иностранцев не испортили даже комары, не отступавшие от них во время прогулки

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В заповедник «Большехехцирский» в Хабаровском крае наведались туристы из Германии. Делегация из 23 человек побывала в музее Природы, а также прошли по экотропе в сопровождении начальника отдела экопросвещения и туризма ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирины Денеко.

- Гости довольно активно интересовались тем, как государство защищает здешние места от браконьеров, получают ли компенсацию местные жители, если на них напало дикое животное, как отслеживают популяцию животных и много другое. Одна из туристок, геолог по образованию, задавала вопросы и делилась знаниями о минералах, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что мошка и комары уделили максимум внимания иностранным визитерам. Однако гости из Германии старались мало обращать внимания на кровососов и больше на красоту здешней природы. Они дышали свежим воздухом и любовались пейзажами, стоя на берегу горной реки. Во время посещения заповедника туристы узнали много интересно о ясене, сосне корейской (кедре), винограде амурском, ильме, дубе, липе, лимоннике, элеутерококке и других представителях дальневосточной тайги.

ИСТОЧНИК KP.RU