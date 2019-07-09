2019-07-09T02:25:57+03:00
Общество

В районе улицы Пионерской Хабаровска 12 июля ограничат движение автотранспорта

Неудобства связаны с реконструкцией тепломагистрали
Ольга КИВА
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В районе улицы Пионерской Хабаровска 12 июля ограничат движение автотранспортаВ районе улицы Пионерской Хабаровска 12 июля ограничат движение автотранспортаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске 12 июля в 10 часов вечера ограничат движение автотранспорта в районе переулка Молдавский на пересечении с улицей Пионерской, 1е и на улице Ладожской, 25. Ограничение будет действовать до 12 часов дня 14 июля.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании, временные неудобства связаны с ремонтом тепломагистрали ТМ-25. Это необходимая процедура, благодаря которой удастся минимизировать риск аварий на теплосети во время отопительного сезона. Горожан убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Жителям краевой столицы приносят извинения за доставленные временные неудобства. Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу в обозначенный период времени, а также выстраивать маршрут с учетом времени, которое нужно для объезда этих реконструируемых участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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