2019-07-09T02:54:24+03:00
Общество

Уровень Амура в Хабаровске 2019: подъем воды продолжается

В ближайшие два дня показатель увеличится на 10-15 сантиметров
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура в Хабаровске 2019: подъем воды продолжаетсяУровень Амура в Хабаровске 2019: подъем воды продолжаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уровень реки Амура в Хабаровске медленно, но верно продолжается расти. Так, в ближайшие два дня вода поднимется на 10-15 сантиметров. Температура воды 19,6 градусов. При этом эксперты сообщают, что опасных гидрологических явлений в регионе пока не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, остаются затопленными поймы рек Подхоренок, Тунгуска на глубину 0,01-0,1 метров. Также в ближайшие два дня ожидается дополнительный подъем уровня воды на реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. По оценкам специалистов уровень воды поднимется на 40-60 сантиметров и остановится на отметке в районе 680-700 сантиметров. Отметим, что неблагоприятными считаются явления при отметке в 750 сантиметров. Есть вероятность затопления поймы на глубину один метр, подтопления сенокосов, дорог, огородов.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный водитель насмерть сбил парня в Хабаровске и скрылся
Россельхозбанк проводит акцию «Лови момент»
В Хабаровском крае «родилось» предложение о едином детском тарифе на авиабилеты
Новорожденным лемуру и ламе в Комсомольске выбирают имена
В районе улицы Пионерской Хабаровска 12 июля ограничат движение автотранспорта
«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь
Туристы из Германии приехали за красотой в заповедник Хабаровского края
В Хабаровске пополняют ряды народной дружины
Змеи в Еврейской автономии активно познают территорию людей
Жара в Хабаровском крае задержится на неделю
Заработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из Комсомольска
«Покупатель» в Комсомольске почти бесшумно стащил деньги из-под носа продавщицы
«Гроза над Ситой» восстановит ход реальных боев в Хабаровском крае
Обгон трактора закончился смертью пассажира под Хабаровском
Проспект Первостроителей в Комсомольске продолжают «переодевать» без выходных
В Хабаровском крае отметили 45-летие БАМа