Уровень Амура в Хабаровске 2019: подъем воды продолжается

СЕГОДНЯ 02:52 2019-07-09T02:54:24+03:00

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Уровень реки Амура в Хабаровске медленно, но верно продолжается расти. Так, в ближайшие два дня вода поднимется на 10-15 сантиметров. Температура воды 19,6 градусов. При этом эксперты сообщают, что опасных гидрологических явлений в регионе пока не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, остаются затопленными поймы рек Подхоренок, Тунгуска на глубину 0,01-0,1 метров. Также в ближайшие два дня ожидается дополнительный подъем уровня воды на реке Уда у села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. По оценкам специалистов уровень воды поднимется на 40-60 сантиметров и остановится на отметке в районе 680-700 сантиметров. Отметим, что неблагоприятными считаются явления при отметке в 750 сантиметров. Есть вероятность затопления поймы на глубину один метр, подтопления сенокосов, дорог, огородов.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU