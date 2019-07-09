2019-07-09T04:22:37+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель насмерть сбил парня в Хабаровске и скрылся

Происшествие случилось вечером 8 июля на улице Ульяновской
Ольга КИВА
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Неизвестный водитель насмерть сбил парня в Хабаровске и скрылсяНеизвестный водитель насмерть сбил парня в Хабаровске и скрылсяФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске вчера вечером, 8 июля, случилась дорожная авария со смертельным исходом. По предварительной информации, машина Isuzu Fargo двигалась по улице Ульяновской в сторону улицы Балашовской. Однако в районе дома №18 на обочине дороги перед автомобилем появился пешеход. Как обстояло дело дальше, пока выясняют правоохранители, но факт остается фактом – 18 летний парень оказался под колесами авто.

Как сообщил информированный источник, пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель же скрылся, не дождавшись ни правоохранителей, ни врачей. Ни личность автолюбителя, ни его машину пока установить не удалось. Разбирательства этого инцидента продолжаются.

Автомобилистов в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Это поможет уберечь человеческие жизни и здоровье от трагических последствий аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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