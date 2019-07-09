2019-07-09T05:55:02+03:00
Общество

Участок на улице Пушкина в Биробиджане откроют для проезда

Ранее движение от улицы Комсомольской до улицы Ленина ограничили в связи с ремонтом теплотрассы
Ольга КИВА
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Участок на улице Пушкина в Биробиджане откроют для проездаУчасток на улице Пушкина в Биробиджане откроют для проездаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане улицу Пушкина откроют для проезда автотранспорта с 9 июля. Ранее ограничение на участке от улицы Комсомольской до улицы Ленина ввели в связи с ремонтом теплотрасс, который выполнили сотрудники биробиджанской ТЭЦ.

- Ремонтные работы начали проводить в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Так, в районе развлекательного центра «Кураж» заменили трубу диаметром 400 миллиметров, а в районе улицы Пушкина с выходом на улицу - трубопровод диаметром 500 миллиметров, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К слову, непогода вмешалась в планы энергетиков – ремонтные работы немного затянулись. После того, как восстановленный участок откроют, кое-где еще будут стоять ограждения из-за неутрамбованного грунта. Когда эту часть работы выполнят, начнутся работы по благоустройству и асфальтированию дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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