Ыйман, Джоник, Ева-Мария: хабаровчане придумывают необычные имена для своих детей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-09T10:29:02+03:00

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В Хабаровском крае улучшилась статистика по количеству многодетных семей. Об этом красноречиво говорят цифры. Так, в регионе с начала года родителей, воспитывающих трех и более детей, в регионе насчитали одну тысячу 409 пар. Для сравнения - за аналогичный период 2018 года зарегистрировали чуть больше тысячи таких семей.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, за шесть месяцев 2019 года зарегистрировали около 26 тысяч записей актов гражданского состояния, в том числе о рождении семи тысяч 106 детей. В регионе появились на свет две тысячи 730 первых и две тысячи 813 вторых детей. К слову, из новорожденных 111 двоен, что больше на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Были и тройни.

Отметим, что самое популярное имя для девочек на сегодняшний день, это Валерия, на втором месте София, на третьем – Полина. Довольно редко, но все же встречаются имена Алексия, Ариша, Бэлла, Герда, Ева-Мария, Меланья, Иванна, Лукерья, Сталина, Эльза. Мальчиков чаще называют Артем, Егор и Александр. Среди редких имен встречаются Алмаз, Вениамин, Джоник, Добрыня, Иосиф, Лавр, Леонард, Леопольд, Наум, Потап, Савва, Трифон, Фрол, Ыйман, Эрик, Яромир и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU