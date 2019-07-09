Между смертностью и рождаемостью в Хабаровском крае разница со знаком «минус»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-09T12:23:26+03:00

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В Хабаровском крае сравнили данные по смертности и рождаемости в 2018 и 2019 году. Так, по данным, предоставленным Хабаровскстатом, за период с января по май этого года в регионе родились пять тысяч 944 человека, а умерли семь тысяч 647 человек.

Естественный прирост населения составил минус одну тысячу 703 человека. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял минус одну тысячу 237 человек. Отметим, что в этом году среди умерших было 25 детей в возрасте до одного года.

Статистика по бракам и разводам выглядит намного оптимистичнее. Так, за январь-май 2019 года зарегистрировали две тысячи 596 новых ячеек общества, чуть больше двух тысяч разводов. Разница между семейными и разведенными пока составляет 586 семей. Для сравнения, в 2018 году браков зарегистрировали две тысячи 982, а разводов две тысячи 782. Эти цифры немного больше, чем в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU