2019-07-10T04:10:13+03:00
Звезды

Хабаровские балерины сорвали овации в Хэгане

Для жителей Поднебесной классический балет – экзотика, которая не оставляет равнодушным никого
Ольга КИВА
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Хабаровские балерины сорвали овации в ХэганеХабаровские балерины сорвали овации в ХэганеФото: Администрация Хабаровска
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Юные балерины из Хабаровска произвели фурор в китайском Хэгане. В Поднебесную танцовщицы отправились на международный фестиваль культуры и искусства. Они выступили отлично и сорвали овации.

Среди выступающих были 12 девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Их выступление местные зрители восприняли как экзотику, потому что классический балет – это довольно необычный вид искусства для китайцев. Как отметила заместитель мэра Хэгана госпожа Ли Ли, хабаровчанки показали очень высокий уровень подготовки. Власти города готовы рассмотреть вопрос о сотрудничестве с коллективом на коммерческой основе.

- Уже есть предварительные договоренности о гастрольных турах коллектива в Хэган. В планах танцовщиц и их наставников показать китайскому зрителю балет Чайковского «Щелкунчик». Премьера этой постановки в Хабаровске состоялась в 2016 году. К слову, на малой родине публика приняла ее очень тепло, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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