2019-07-10T03:57:37+03:00
Происшествия

Из-за соседа-полицейского резко изменились планы дачных воров в Хабаровском крае

Мужчина быстро отреагировал на происходящее преступление и задержал злоумышленников
Ольга КИВА
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Из-за соседа-полицейского резко изменились планы дачных воров в Хабаровском краеИз-за соседа-полицейского резко изменились планы дачных воров в Хабаровском краеФото: Тимур ХАНОВ
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Полицейский из Амурска уехал за город, чтобы отдохнуть. Однако на время ему пришлось выйти из состояния дачного релакса, потому что на его глазах на соседнем участке происходило преступление. Неизвестные забрались на чужую территорию и намеревались унести оттуда кое-какое имущество.

- Виктор Блохнин, прапорщик полиции быстро отреагировал на происходящее. Он вместе с председателем садового товарищества задержал злоумышленников и вызвал на помощь коллег. Как позже выяснилось, фигуранты были причастны к другим аналогичным кражам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок пяти лет.

В полиции также поблагодарили председателя садового некоммерческого товарищества за помощь в пресечении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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