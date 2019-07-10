В Биробиджане 16 июля больше десяти домов останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-10T07:34:46+03:00

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В Биробиджане собираются на пару дней отключить от горячего водоснабжения несколько домов. Это необходимая мера в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Так, по информации, предоставленной пресс-службой городской администрации, подача воды прекратится 16 июля в восемь часов утра.

- Без коммунального ресурса останутся потребители, проживающие в домах под номерами 49, 51, 65 по улице Калинина, № 34, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45 (Пенсионный фонд) по улице Шолом-Алейхема и №29, 29А, 31, 33 (детский сад № 39) по улице Пионерской. Специалисты планируют закончить работы к 18 июля, тогда же горячая вода вернется в дома, - рассказали в мэрии.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием. Своевременные ремонтные работы сокращают риск возникновения аварийных ситуаций и повышают качество предоставляемых коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU