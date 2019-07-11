2019-07-11T01:30:44+03:00
Здоровье

Ситуация с энтеровирусной инфекцией обостряется в Хабаровском крае

Медики предварительно диагностируют энтеровирусный менингит в 14 случаях
Ольга КИВА
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Ситуация с энтеровирусной инфекцией обостряется в Хабаровском краеСитуация с энтеровирусной инфекцией обостряется в Хабаровском краеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае ситуация с энтеровирусной инфекцией постепенно начинает вызывать беспокойство медиков. В регионе уже зафиксировали 134 случая подозрения на это заболевание. По 14 фактам врачи предварительно диагностируют энтеровирусный менингит.

- Инфекция распространяется в основном в начале купального сезона, который в крае до сих пор закрыт. Вирусы могут долго сохраняться в открытых водоемах, плавательных бассейнах, на продуктах питания. Установившаяся жара только способствует распространению инфекции. В целях безопасности здоровья жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, употреблять кипяченую и бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, желательно ополаскивать их кипятком, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, энтеровирусная инфекция относится к группе острых заболеваний. Ее признаки это лихорадочное состояние, высокая температура тела, сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе и спина. При наличии этих признаков жителям края настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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