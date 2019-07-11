Директора школы в ЕАО оштрафовали за свободный доступ детей к опасным сайтам

СЕГОДНЯ 04:06 2019-07-11T04:32:04+03:00

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В Еврейской автономии подвели итоги мониторинга ресурсов в сети интернет. Цель этого мероприятия – это выявление сайтов, где размещена информация, способная причинить вред здоровью и развитию детей. Так, за первые шесть месяцев 2019 года в области обнаружили 30 таких ресурсов.

- В результате проверок в суды области направили ряд исковых заявлений с требованием признать подобную информацию запрещенной для распространения на территории России. По факту возбудили три уголовных дела, одного человека привлекли к уголовной ответственности. К слову, иски удовлетворены полностью, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Нашлось нарушение и в одной из школ Октябрьского района. В учебном заведении не озаботились установкой в компьютерных классах систем фильтрации от негативной информации. В итоге отвечать за этот недочет пришлось и сотрудникам администрации района, и непосредственно директору школы. В отношении нарушителей провели административное расследование, а по итогу обязали заплатить штраф на общую сумму в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU