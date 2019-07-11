Вдову в Хабаровском крае собираются судить за смерть супруга

СЕГОДНЯ 05:42 2019-07-11T07:32:22+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет женщина, которую обвиняют в убийстве собственного супруга. По предварительной информации, жительница села Сулук из Верхнебуреинского района набросилась на своего 32-летнего мужа с ножом. Она ударила только один раз, но этого хватило, чтобы лишить мужчину жизни.

- Происшествие случилось вечером 4 марта 2019 года. Тогда обвиняемая и ее муж устроили небольшое застолье, как водится, выпивали. Когда зеленый змий ударил им в голову, они начали ругаться. Позже в ход пошел колюще-режущий предмет, - рассказали в пресс-службе СУ СК России о Хабаровскому краю.

Во время расследования женщина сама рассказала, как было дело. К слову, ранее ее еще не привлекали к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, уже закончилось. Материалы направили в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU