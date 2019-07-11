СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-11T09:16:15+03:00

Из студенческого общежития эвакуировали больше 20 человек в связи с пожаром Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Огнеборцы обнаружили, что в одной из комнат горели домашние вещи

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В минувшие сутки, 10 июля, в одном из общежитий Хабаровска случился пожар. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы очевидцы сообщили днем. Огнеборцы оперативно отправились на вызов на улицу Бондаря.

- Прибившие пожарные провели разведку в помещениях и выяснили, что на первом этаже здания в одной из комнат горели домашние вещи. Также в помещении находились люди, которых оперативно эвакуировали из общежития. Всего на улицу вывели 23 человека, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успел разгуляться в помещении на площади в два квадратных метра. Возгорание полностью ликвидировали в начале четвертого часа. При пожаре никто из людей не пострадал. По факту случившегося инцидента сотрудники пожарной инспекции проводят проверки. Они выясняю причины и обстоятельства возникновения пожара, а также ищут виновного в происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU