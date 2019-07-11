В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-11T08:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Эльбане в психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. По данным на 11 июля количество заболевших достигло 135 человек. Их них 19 обитателей учреждения доставили в Амурскую центральную районную больницу.

Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, у пострадавших высокие температуры тела, рвота и жидкий стул. На данный момент сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое расследование. Для этого уже взяли пробы воды и еды для лабораторных исследований, сделали смывы.

Известно, что при проверке выявили нарушения санитарного законодательства. Так, в интернате неправильно обрабатывали яйца, хранили готовую продукцию, не вели технологические карты на большинство блюд. Также обнаружили кухонный инвентарь, который давно нуждается в замене.

В краевом минздраве не исключают тот факт, что массовость заболевших привлечет внимание правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU