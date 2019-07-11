2019-07-11T08:49:24+03:00
Общество

Прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае

Количество заболевших уже достигло 200
Ольга КИВА
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Прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском краеПрокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пациенты психоневрологического интерната в поселке Эльбан подхватили острую кишечную инфекцию. Ранее сообщалось, что среди пострадавших 135 человек. Теперь же стало известно, что заболевание охватило более 200 человек.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, сейчас проводят проверку по размещенному в средствах массовой информации сообщению о вспышке инфекции в психдиспансере. Правоохранители оценят действия персонала, а также соблюдение с их стороны требований к содержанию подопечных. Также уделят особое внимание тому, насколько своевременно была оказана медицинская помощь пациентам. После проверки будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провели проверку в учреждении и выявили ряд серьезных недочетов. Среди нарушений неправильная обработка яиц, неправильное хранение готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд. Также обнаружили кухонный инвентарь, который давно нуждается в замене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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