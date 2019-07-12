2019-07-12T06:23:32+03:00
Общество

Запущенный парк в Комсомольске превращается в «изюминку» города

Территорию обустраивают по мере сил и поступления финансов
Ольга КИВА
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Запущенный парк в Комсомольске превращается в «изюминку» городаЗапущенный парк в Комсомольске превращается в «изюминку» городаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре приводят в порядок некогда запущенный парк судостроителей. Сами горожане не раз указывали местным властям на необходимость благоустроить территорию. Однако порядок здесь начали наводить только в прошлом году.

- Деньги выделили в рамках федеральной программы «Создание современной городской среды». Средства уже потратили на оборудование спортплощадок и установку аттракционов. На территории появились столы для тенниса, также здесь проводят массовые культурные мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На этом реконструкция не закончилась. В планах строителей отремонтировать танцевальную площадку, благоустроить пешеходные дорожки у аукционов, подготовить площадку для нового стационарного туалета. Также на территории парка появятся сцена, лавочки, урны и информационные конструкции. Позже снесут сухие и аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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