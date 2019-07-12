На Большом Шантаре в Хабаровском крае сотрут следы военного прошлого

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-12T07:57:15+03:00

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На острове Большой Шантар в Хабаровском крае планируют ликвидировать остатки военного прошлого. Некогда на территории нынешнего национального парка базировалась воинская часть, о чем напоминают полуразрушенные здания, металлические конструкции и большое количество бочек из-под ГСМ. На остров уже высадился экологический десант, вооруженный бензорезами и прессом.

- Участников мероприятия по очистке острова доставили к месту работы на вертолетах. С личным составом взвода в ближайшее время проведут инструктаж, расскажут о правилах поведения на особо охраняемой природной территории. Также бойцам расскажут, где нужно накапливать и складировать собранный металлолом и бытовой мусор, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, что территорию национального парка начали очищать от мусора в 2018 году. Работу выполняют в рамках дорожной карты, специально разработанной на период 2018-2020 годов. Итогом этой деятельности будет вывоз морским транспортом на материк всех отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU