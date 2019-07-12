2019-07-12T09:57:52+03:00
Происшествия

«Берет взятки и подделывает документы»: комсомольчанин рискнул пожаловаться на полицейского

После проверки выяснилось, что мужчина ввел всех в заблуждение ложным доносом
Ольга КИВА
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«Берет взятки и подделывает документы»: комсомольчанин рискнул пожаловаться на полицейского«Берет взятки и подделывает документы»: комсомольчанин рискнул пожаловаться на полицейскогоФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель города Юности решил наказать полицейского, с которым у него сложились не совсем хорошие отношения. Способ мести мужчина выбрал довольно странный – написал заявление на сотрудницу органов. В документе он указал, что женщина регулярно получает взятки занимается подделкой документов, используя свое служебное положение.

- По данному «сигналу» сотрудники собственной безопасности устроили проверку. Выяснилось, что 44-летний горожанин фактически сообщил ложную информацию. В ходе проверки факты, указанные в заявлении, не подтвердились и полностью опровергнуты, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Известно, что в настоящее время материалы проверки, собранные оперуполномоченными отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО, уже направили в Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте ДВСУТ СК России для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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