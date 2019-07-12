За информацию о минерах гипермаркетов в Хабаровске объявили награду
На прошлой неделе неизвестные устроили ряд провокаций в гипермаркетах «Самбери». Лжетеррористы выбирали время, когда в магазинах было достаточно людно, звонили в полицию и сообщали о том, что здание заминировано. Сначала злоумышленники «развлекались» в будние дни, а потом и в выходные. Всего за неделю случилось 17 провокаций. Также прошли эвакуации вчера, 11 июля, в трех магазинах.
- Расследование этого инцидента пока продолжается. Однако полицейским пока не удалось вычислить злоумышленников. В общей сложности ущерб от действий неизвестных уже превысил 20 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе сети гипермаркетов «Самбери».
Чтобы хоть как-то ускорить поимку преступников, в Хабаровске решили объявить награду. Тот, кто сможет предоставить хоть какую-нибудь информацию о местонахождении преступников и тем самым поможет найти их, получит вознаграждение в пять миллионов рублей. Информацию принимают по телефонам 8-800-250-61-23 и 8-924-300-15-38.
За информацию и минерах гипермаркетов в Хабаровске объявили награду.Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU