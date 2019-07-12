За информацию о минерах гипермаркетов в Хабаровске объявили награду

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-12T10:07:25+03:00

За поимку лжетеррористов объявили награду в пять миллионов рублей

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На прошлой неделе неизвестные устроили ряд провокаций в гипермаркетах «Самбери». Лжетеррористы выбирали время, когда в магазинах было достаточно людно, звонили в полицию и сообщали о том, что здание заминировано. Сначала злоумышленники «развлекались» в будние дни, а потом и в выходные. Всего за неделю случилось 17 провокаций. Также прошли эвакуации вчера, 11 июля, в трех магазинах.

- Расследование этого инцидента пока продолжается. Однако полицейским пока не удалось вычислить злоумышленников. В общей сложности ущерб от действий неизвестных уже превысил 20 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе сети гипермаркетов «Самбери».

Чтобы хоть как-то ускорить поимку преступников, в Хабаровске решили объявить награду. Тот, кто сможет предоставить хоть какую-нибудь информацию о местонахождении преступников и тем самым поможет найти их, получит вознаграждение в пять миллионов рублей. Информацию принимают по телефонам 8-800-250-61-23 и 8-924-300-15-38.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/719783" frameborder="0"></iframe> За информацию и минерах гипермаркетов в Хабаровске объявили награду.Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU