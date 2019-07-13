В Хабаровском крае третий день ищут пропавшую девочку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-13T09:05:13+03:00

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О том что на набережной города Юности пропала 12-летняя девочка в МЧС сообщили очевидцы. По их словам, ребенок купался в реке, а затем исчез. Вызов поступил 10 июля в 5 часов вечера.

Немедленно в район центрального пляжа выдвинулись спасатели, которые обследовали участок дна и побережье, однако поиск ни к чему не привели. К операции подключились местные волонтеры и полиция.

- За минувшие сутки спасателями и сотрудниками полиции обследовано 3 км акватории реки Амур у набережной города Комсомольска-на-Амуре и береговая линия в данном районе. Также протралено дно на площади 3 кв. км. Поиски результатов не дали и продолжаются дальше, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С начал спасательных работ обследовано пять с половиной километров берега и восемь с половиной километров акватории. Поиск ведут 10 человек. Родители девочки просят подключиться к делу добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU