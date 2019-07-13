В Хабаровске школьники побывали в региональном поисково-спасательном отряде
Первое что заинтересовало воспитанников центра «Доверие» - водолазное снаряжение спасателей. Школьники осмотрели водолазный комплекс, барокамеру и даже примерили экипировку – современные водолазные шлемы, в которых работают бойцы ДВРПСО.
Затем экскурсантов проводили на плац, где расположились беспилотные летательные аппараты, которые используются для поиска заблудившихся охотников и рыбаков, мониторинга лесных пожаров
- Также мальчишкам и девчонкам показали аварийно-спасательный автомобиль. Специальная машина укомплектована всем необходимым для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.- Ребятам все это очень понравилось, в обычной жизни такого не удешевишь.
В заключение школьникам показали увлекательный фильм о поисково-спасательных операциях отряда.
ИСТОЧНИК KP.RU