СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-13T10:20:20+03:00

В Хабаровске школьники побывали в региональном поисково-спасательном отряде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Первое что заинтересовало воспитанников центра «Доверие» - водолазное снаряжение спасателей. Школьники осмотрели водолазный комплекс, барокамеру и даже примерили экипировку – современные водолазные шлемы, в которых работают бойцы ДВРПСО.

Затем экскурсантов проводили на плац, где расположились беспилотные летательные аппараты, которые используются для поиска заблудившихся охотников и рыбаков, мониторинга лесных пожаров

- Также мальчишкам и девчонкам показали аварийно-спасательный автомобиль. Специальная машина укомплектована всем необходимым для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.- Ребятам все это очень понравилось, в обычной жизни такого не удешевишь.

В заключение школьникам показали увлекательный фильм о поисково-спасательных операциях отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU