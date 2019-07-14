2019-07-14T10:18:51+03:00
Происшествия

В психоневрологическом интернате в Хабаровском крае нашлю еду с сальмонеллой

По предварительной информации, бактерии были в креме, изготовленном с использованием яиц
Ольга КИВА
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В психоневрологическом интернате в Хабаровском крае нашли еду с сальмонеллой ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяВ психоневрологическом интернате в Хабаровском крае нашли еду с сальмонеллой ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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В Эльбанском психоневрологическом интернате продолжается работа по стабилизации обстановки. Так, на сегодняшний день известно, что у 90 процентов заболевших наблюдается нормализация температуры. Под наблюдением врачей остаются 239 заболевших и более 320 контактных.

- Ранее сообщалось, что при проведении лабораторных исследований проб, взятых в учреждении, выявили сальмонеллу. Напомним, 10 июля стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в психоневрологическом интернате. По предварительной информации, причиной тому стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В ходе эпидемиологического расследования выявили, что сальмонелла находилась в одном из блюд. Речь идет о молочном креме, изготовленном с использованием куриных яиц. Также во время проверки вывили ряд серьезных недочетов. Среди них нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования.

На сегодняшний день лабораторные исследования продолжаются, пострадавших лечат, в отношении поставщиков продуктов питания началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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