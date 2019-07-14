2019-07-14T11:27:58+03:00
Происшествия

Пропавшего на реке в Биробиджане подростка нашли мертвым

Мальчик купался и утонул
Ольга КИВА
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Пропавшего на реке в Биробиджане подростка нашли мертвымПропавшего на реке в Биробиджане подростка нашли мертвымФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане закончились поиски пропавшего на реке Бира подростка. Ранее сообщалось, что мальчик утонул вовремя купания. Трагедия случилась на этой неделе, 11 июля. Поисковая операция началась сразу после того, как поступило сообщение. Однако в тот же день она результатом не увенчалась. Поисковая операция продолжалась 12 и 13 июля. В ней участвовали спасатели, инспекторы ГИМС, полиция, волонтеры. С родителями пропавшего мальчика работали психологи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, тело подростка нашли вчера вечером, 13 июля. За три дня поисковых работ спасатели, добровольцы и полицейские осмотрели больше полутора тысяч квадратным метром акватории и 30 километров береговой линии.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам службы спасения «112» и «101». Горожан призывают соблюдать правила поведения возле водоемов, а также сохранять бдительность в случаях, если вы увидели тонущего человека. В таких ситуациях нужно, как минимум, привлечь внимание окружающих криком, бросить в воду поближе к утопающему спасательный круг или надувной матрас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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