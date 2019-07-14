2019-07-14T08:54:57+03:00
Происшествия

Один труп, двое выживших: в Хабаровске проводят проверку в отношении водителя-полицейского после аварии

Происшествие случилось на пересечении улиц Ким-Ю-Чена и Ленинградской
Ольга КИВА
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Один труп, двое выживших: в Хабаровске проводят проверку в отношении водителя-полицейского после аварииОдин труп, двое выживших: в Хабаровске проводят проверку в отношении водителя-полицейского после аварииФото: Олег ЗОЛОТО
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В центре Хабаровске ночью случилась авария, в которой пострадали три пешехода. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из сбитых горожан получил травмы, несовместимые с жизнью, проще говоря, он умер. Еще двоих госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, за рулем машины на момент аварии находился сотрудник полиции. Служебная проверка в отношении него уже началась. По предварительной информации, происшествие случилось на пересечении улиц Ким-Ю-Чена и Ленинградской. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Как отметили в ведомстве, если вину полицейского удастся доказать, то его уволят из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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