Один труп, двое выживших: в Хабаровске проводят проверку в отношении водителя-полицейского после аварии
В центре Хабаровске ночью случилась авария, в которой пострадали три пешехода. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из сбитых горожан получил травмы, несовместимые с жизнью, проще говоря, он умер. Еще двоих госпитализировали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, за рулем машины на момент аварии находился сотрудник полиции. Служебная проверка в отношении него уже началась. По предварительной информации, происшествие случилось на пересечении улиц Ким-Ю-Чена и Ленинградской. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.
Как отметили в ведомстве, если вину полицейского удастся доказать, то его уволят из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU