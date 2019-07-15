Молодежь в Хабаровском крае примет клятву «Курсанта морской пехоты»
В Хабаровском крае стартовала вторая летняя профильная смена «Небо, суша и моря – наши лучшие друзья!» для воспитанников военно-патриотического клуба. Организовать ее решили на базе одной из воинских частей Восточного военного округа. Среди участников курсанты военно-патриотического клуба «Каскад».
Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, во время смены для ребят организуют занятия по тактической, инженерной и топографической подготовкам, а также по радиационной, химической и биологической защите. В программу также включили занятия по парашютно- десантной подготовке и установке палаточного городка, просмотр фильма о жизни клуба «Каскад».
Во время смены молодежь побывает на праздновании Дня Военно-Морского Флота, поучаствует в конкурсе «Двойной Удар». Также в торжественной обстановке ребята примут клятву «Курсанта морской пехоты».
ИСТОЧНИК KP.RU