Молодежь в Хабаровском крае примет клятву «Курсанта морской пехоты»

СЕГОДНЯ 02:13 2019-07-15T02:13:27+03:00

Это случится во время второй летней профильной смены «Небо, земля, суша!»

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В Хабаровском крае стартовала вторая летняя профильная смена «Небо, суша и моря – наши лучшие друзья!» для воспитанников военно-патриотического клуба. Организовать ее решили на базе одной из воинских частей Восточного военного округа. Среди участников курсанты военно-патриотического клуба «Каскад».

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, во время смены для ребят организуют занятия по тактической, инженерной и топографической подготовкам, а также по радиационной, химической и биологической защите. В программу также включили занятия по парашютно- десантной подготовке и установке палаточного городка, просмотр фильма о жизни клуба «Каскад».

Во время смены молодежь побывает на праздновании Дня Военно-Морского Флота, поучаствует в конкурсе «Двойной Удар». Также в торжественной обстановке ребята примут клятву «Курсанта морской пехоты».

ИСТОЧНИК KP.RU