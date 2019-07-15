В Еврейской автономии умирают чаще, чем рождаются

СЕГОДНЯ 02:55 2019-07-15T02:55:31+03:00

Разница между первыми и вторыми в январе-мае увеличилась по сравнению с прошлым годом

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В Еврейской автономии за период с января по май 2019 года родились 750 человек, а умерли чуть больше тысячи. Естественный прирост населения составляет минус 273 человека. К слову, этот показатель оказался больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда цифра была минус 196 человек. Среди умерших также восемь детей в возрасте до года.

Отметим, что в рейтинге заболеваний, которые приводят к смерти человека, лидируют болезни системы кровообращения. На втором месте новообразования, в том числе злокачественные, на третьем - болезни органов пищеварения

Как сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономии и Чукотскому автономному округу, в регионе стали меньше регистрировать браков и разводов. Так, за январь-май 2018 года свидетельство о бракосочетании выдали 326, а о разводах – 319. За аналогичный период 2019 года 274 и 249 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU