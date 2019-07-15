2019-07-15T05:17:36+03:00
Общество

Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в Хабаровске

Для ребят организовали экскурсии и мастер-классы
Ольга КИВА
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Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в ХабаровскеШкольники из Харбина проведут время со сверстниками в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровск 12 июля приехали школьники из Харбина. В делегации 40 человек, для которых в краевой столице подготовили отличную программу. Так, в минувшую субботу ребята побывали в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп», расположенном в поселке Бычиха. На следующий день китайские школьники погуляли по набережной Амура, посетили Краеведческий музей и центр этнических культур «Народные ремесла».

Как отметили в городском управлении образования, также для ребят подготовили ряд встреч с российскими школьниками. Подростки из двух городов смогут пообщаться в хабаровских школах. Например, одна из таких встреч пройдет сегодня в МАОУ «Гимназия № 4», где с 11:00 начнется совместная работа китайских и российских школьников в творческих мастерских. Впереди поездки в другие учебные заведения. Отбыть на родину китайские школьники собираются 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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