Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:53 2019-07-15T05:17:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровск 12 июля приехали школьники из Харбина. В делегации 40 человек, для которых в краевой столице подготовили отличную программу. Так, в минувшую субботу ребята побывали в спортивно-оздоровительном лагере «Олимп», расположенном в поселке Бычиха. На следующий день китайские школьники погуляли по набережной Амура, посетили Краеведческий музей и центр этнических культур «Народные ремесла».

Как отметили в городском управлении образования, также для ребят подготовили ряд встреч с российскими школьниками. Подростки из двух городов смогут пообщаться в хабаровских школах. Например, одна из таких встреч пройдет сегодня в МАОУ «Гимназия № 4», где с 11:00 начнется совместная работа китайских и российских школьников в творческих мастерских. Впереди поездки в другие учебные заведения. Отбыть на родину китайские школьники собираются 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU