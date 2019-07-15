2019-07-15T03:23:23+03:00
Происшествия

После аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное дело

В дорожном происшествии пострадали три пешехода – один скончался, двое в больнице
Ольга КИВА
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После аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное делоПосле аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске в отношении водителя, который также является сотрудником полиции, возбудили уголовное дело. По предварительной информации, мужчина в ночь с 13 на 14 июля сбил трех пешеходов. Ранее сообщалось, что один из пострадавших умер от травм, несовместимых с жизнью, двоих госпитализировали в больницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, мужчина двигался по дороге на служебной машине. В районе перекрестка улиц Ким-Ю-Чена и Ленинградской он сбил людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливают. Известно, что водитель на момент аварии был трезв. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления, указанного в статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи также устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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