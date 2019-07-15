СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-15T05:15:25+03:00

Не выплатил зарплату и стал осужденным директор фирмы в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске на скамью подсудимых сел директор одной из местных фирм. Мужчина посчитал, что зарплату сотрудников было бы уместно направить на текущие нужды организации, однако он жестоко ошибался.

- Из материалов дела следует, что руководитель умышленно не выплатил четырем работникам заработную плату за период с 1 ноября 2015 года по 6 апреля 2016 года. Также он не посчитал нужным рассчитать сотрудников в день увольнения. При этом деньги, предназначенные для зарплаты, он тратил на текущие нужды организации, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время разбирательств фигурант признал свою вину и спокойно заслушал приговор суда. В качестве наказания его обязали выплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей. Ранее с работодателя взыскали задолженность по зарплате.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU