На неучтенных котельных в Хабаровском крае нашли неприятный сюрприз

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-15T05:14:42+03:00

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В Хабаровском крае нашли две котельные, сотрудники которых даже не пытались следить за количеством выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. При этом сами объекты, как выяснилось, не стояли на государственном учете.

- Котельные с неприятным сюрпризом нашлись в поселках Новый Ургал и Чекунда. Объекты выявили во время проверки исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. Здесь не проводили инвентаризацию выбросов вредных веществ в воздух, а также не разрабатывали проект нормативов предельно допустимых выбросов, - прокомментировали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В результате проверки прокурор направил в суд заявление с требованием обязать предприятия устранить нарушения федерального законодательства. Служители Фемиды удовлетворили иск и обязали ответчика устранить выявленные недочеты. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU