2019-07-15T05:22:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричество

В общей сложности коммунальщики задолжали энергетикам 260 миллионов рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричествоВ Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричествоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электроэнергию, работающих в сфере ЖКХ. В топ вышли организации из Советско-Гаванского, Ванинского и Вехнебуреинского районов. Общая задолженность всех компаний из «черного списка» уже превысила 260 миллионов рублей.

- Добиваться оплаты приходится через суд. При этом урегулировать вопрос мирно пытаются также при посредничестве глав администраций районов, но это никак не меняет сложившуюся ситуацию. В частности, речь идет о компаниях ООО «ВТ-Ресурс» и ООО «ДВ-Регион». Руководителям поручили до 1 июля 2019 года предоставить графики погашения имеющейся задолженности, но эти документы никто так и не увидел. На сегодняшний день в отношении этих организаций началось исполнительное производство, - прокомментировали в пресс-службе ПАО «ДЭК».

Отметим, что плохо себя повели также компании ЖКХ в Верхнебуреинском районе. Их общая задолженность составила больше 130 миллионов рублей. Сейчас на объектах злостных неплательщиков действуют полные и частичные ограничения подачи электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения. Напомним, что за злостное уклонение от погашения задолженности и неисполнение судебного решения руководителей предприятий могут привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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