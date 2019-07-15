2019-07-15T06:27:15+03:00
Общество

Самолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в Иркутск

Оборудование в регионе приняли вчера, 14 июля
Ольга КИВА
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Самолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в ИркутскСамолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в ИркутскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровский край поступили водоналивные дамбы, которые в перспективе планируют использовать в случае наводнения. На борту воздушного судна находились 64 ящика каждый весом более 100 килограммов. В ближайшее время груз передадут региональному правительству для закладки в резерв материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Водоналивные дамбы приняли вчера, 14 июля. К слову, одного доставленного комплекта хватит, чтобы соорудить дамбу протяженностью около 100 метров. Всего комплектов на борту было 16. Сейчас обстановка на реках края стабильная. Однако риски возникновения дождевых паводков в летний и осенний период все равно есть, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что самолет, на котором доставили комплекты дамбы в Хабаровский край, на обратном пути забросит в Иркутск гуманитарный груз. Вещи первой необходимости, одежду для взрослых и детей, обувь, книги, и игрушки много другое собрали в Хабаровске для пострадавших от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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