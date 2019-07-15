2019-07-15T07:22:23+03:00
Общество

В Комсомольске стало на одну безопасную дорогу больше

Комиссия приняла после ремонта проспект Октябрьский
Ольга КИВА
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В Комсомольске стало на одну безопасную дорогу большеВ Комсомольске стало на одну безопасную дорогу большеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре прошла приемка одной из дорог, которой отремонтировали в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные дороги». Речь идет о проспекте Октябрьском, который осмотрела рабочая группа администрации города и Общественного совета Комсомольска.

В пресс-службе городской администрации отметили, что работы также ведутся на улице Молдавской. Однако приемку этого участка отложили из-за выявленных замечаний. Подрядчику определил срок, когда недостатки нужно устранить. День «Икс» настанет 17 июля.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» также привели в порядок улицы Каменная, Зеленая, Щорса, проспект Октябрьский. Также планируют в скором времени принять объекты на улицах Молодогвардейская, Димитрова, Пирогова, Пропарочная, подъезд к микрорайону Дружба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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