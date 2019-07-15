Поселок в Хабаровском крае фактически отрезан от цивилизации из-за разбитых дорог

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-15T07:48:44+03:00

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Глава региона наведался в поселок Сита с рабочим визитом. Сергей Фургал осмотрел местную, открытую в прошлом году больницу, посетил школу и будущий культурный центр, а также заглянул на стадион. Если с этими объектами все было довольно хорошо, то на дороги местные жители жаловались не переставая.

- Речь шла о проезде до села Обор, который полностью разбили лесовозами. Люди из-за этого не могут съездить к родственникам. Центральная автодорога, соединяющая Ситу с трассой на Владивосток, тоже не первый год находится в плачевном состоянии. Сергей Фургал пообещал разобраться с застарелыми проблемами, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Как отметил сам глава региона, в планах провести совещание с лесниками, и договориться о совместном ремонте трассы. Пока здесь установили весовой контроль. Кроме того, на восстановление местных дорог в регионе выделили 64 миллиона рублей. В ближайшие две недели в район Ситы направят дорожную технику, а к 2020 году собираются заасфальтировать участок от Владивостокской трассы до перекрестка с БАМовской веткой.

Отметим, что при осмотре других социальных объектов губернатор края нашел много положительных моментов. Например, он отметил образцово-показательную больницу, рассчитанную на обслуживание полутора тысяч жителей. В одноэтажном здании есть кабинеты терапевта и педиатра, прививочная и процедурная, а также жилье для фельдшера. Строительство культурного центра подходит к концу. Здесь предусмотрели помещения для занятия досуговой деятельностью и зрительный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU