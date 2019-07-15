Утонувшую девочку в Комсомольске еще ищут, утонувшего биробиджанца уже нашли

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-15T06:51:03+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре продолжаются поиски девочки, пропавшей на реке Амур 10 июля. Ранее сообщалось, что ребенок 2007 года рождения зашел в воду в районе городской набережной и пропал. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в тот же день в 17:00.

Как отметили в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО», по данным на 14 июля, спасатели обследовали более 60 километров территории по течению реки до села Бельго. Продолжается траление дна. На сегодняшний день поисковики осмотрели больше 16 километров береговой линии, 105 километров акватории. Поиски пока не дали результатов.

Накануне, 14 июля, стало известно о еще одной трагедии, которая случилась в Биробиджане. В одном из карьеров обнаружили утопленника. На место происшествия прибыли спасатели, которые и вытащили тело из воды. Позже труп передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU