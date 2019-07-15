2019-07-15T09:37:41+03:00
Происшествия

Неизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застолья

Позже оперативники установили личность потерпевшего, нашли еду, а заодно и драгоценности с телефоном заявительницы
Ольга КИВА
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Неизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застольяНеизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застольяФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Советской Гавани пришла домой и обнаружила, что из квартиры исчезли продукты, драгоценности и сотовый телефон. Нестандартный набор злоумышленник вынес днем. В общей сложности ущерб женщина оценила в 40 тысяч рублей.

- Женщина обратилась в полицию и попросила найти похитителя. Вскоре выяснилось, что к краже причастен родной брат потерпевшей. Ранее 39-летний родственник уже был судим за имущественные преступления. На момент кражи нигде не работал. Сам фигурант объяснил, что продукты ему нужны для организации застолья с друзьями, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока фигурант находится в изоляторе временного содержания, правда, за другой проступок. Он появился в общественном месте, будучи пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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