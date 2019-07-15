2019-07-15T11:33:19+03:00
Здоровье

Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливают

Напомним, ранее в учреждении случилась вспышка острой кишечной инфекции
Ольга КИВА
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Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливаютПациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливаютФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Постепенно стабилизируется ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан. Ранее сообщалось, что 10 июля в учреждении более 200 пациентов сразу заболели. При этом у большинства из них были одинаковые симптомы – высокая температура тела, рвота и жидкий стул. На сегодняшний день у 90 процентов инфицированных нормализовалась температура тела. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что по итогам исследований проб, взятых в учреждении, выявили сальмонеллу. В частности, бактерии находились в молочном креме, который приготовили на кухне интерната. Также во время проверки в пищеблоке обнаружили ряд недочетов - нарушения требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, использования кухонного оборудования.

Отметим, что на сегодняшний день лабораторные исследования продолжаются, под медицинским наблюдением остаются 239 заболевших и более 320 контактных. Также в краевом минсоцзащиты отметили, что в ближайшее время будут решать вопрос о дооборудовании пищеблока и увеличении числа обслуживающего персонала. Также дали распоряжение о привлечении к дисциплинарной ответственности директора учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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