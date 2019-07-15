Первый глэмпинг начал работать в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-15T12:32:50+03:00

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В Хабаровске открылся первый глэмпинг – площадка, где удачно сочетаются и отдых на природе, и блага цивилизации. Новое место отдыха обустроили на территории нацпарка «Анюйский». К слову, здесь уже успел побывать Николай Валуев, правда, бывший боксер видел только, как здесь шли работы по благоустройству территории.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», для гостей здесь установили уютные шатры, создали лаунж зону, то есть кафе с удобными диванами. Кроме того, еду готовит для посетителей профессиональный повар. В его исполнении получаются самые изысканные блюда дальневосточной и авторской кухни.

Для отдыхающих также собираются устраивать экскурсионные туры по реке Анюй, желающие смогут попариться в баньке, а вечером любоваться закатом, сидя на лавочках возле очага. Однако вольности туристам здесь не позволят, так как внимание к глэмпингу со стороны госинспекторов будет постоянным и бдительным.

ИСТОЧНИК KP.RU