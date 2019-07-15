2019-07-15T12:32:04+03:00
Общество

«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и Павла

Рецептом этого блюда в свое время поделился один из прихожан
Ольга КИВА
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«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и Павла«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и ПавлаФото: Хабаровская епархия
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В Хабаровске прошел приходской праздник в память о святых первоверховных апостолах Петре и Павле. Торжества по этому случаю устроили 12 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы. По традиции празднование началось с Божественной литургии, потом для гостей устроили небольшой пир - всех угощали очень вкусной ухой .

- Рецептом этого супа в свое время поделился один из прихожан. По преданию, Петр был рыболовом, поэтому уха и стала главным угощением на празднике, которое также называют «Покровская уха». Ее варят из нескольких видов рыб, готовят исключительно на костре, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Гостям праздника также подавали другие блюда, прохладительные напитки и различную выпечку. В завершении торжественного мероприятия для участников события устроили небольшой концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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