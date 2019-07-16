В Хабаровске в домах с новыми фасадами дорожают квартиры

СЕГОДНЯ 01:36 2019-07-16T06:49:45+03:00

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В Хабаровске продолжается ремонт фасадов многоэтажек. На сегодняшний день «лицо» обновили в 19 домах, в планах привести в порядок внешний вид еще 25-ти строений. Один из последних примеров выполненного ремонта - сталинка, расположенная в переулке Гражданском.

- Жильцы этого дома сначала потратили уплаченные взносы не ремонт кровли,а потом решили взяться за фасад. Ради этого они даже согласились платить почти 11 рублей с квадратного метра. Региональный оператор в свою очередь предоставил рассрочку на 15 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что после того, как в доме привели в порядок фасад, одна из собственниц пожелала продать свою квартиру. Каково же было ее удивление, когда жилье оценили дороже, чем она планировала. Начальная цена была два миллиона, а в итоге жилплощадь оценили на сумму почти в два раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU