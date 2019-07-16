На севере Хабаровского края отыскали севшую на мель яхту

СЕГОДНЯ 02:08 2019-07-16T06:48:31+03:00

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Вчера вечером, 15 июля, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Николаевском районе села на отмель яхта. Звонивший сообщил, что на борту судна находятся шесть человек, все живы и здоровы. Спасатели отреагировали и отправились на рыболовецких катерах вызволять путешественников из беды.

- Яхту отыскали ночью в Амурском лимане в районе мыса Пуир. Однако те, кто находился на борту судна, отказались от эвакуации. Потерпевшие бедствие сообщили, что утром самостоятельно попробуют сняться с мели во время прилива. По предварительной информации, судно имеет незначительные повреждения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что яхта находилась недалеко от берега, в трюме воды не было. Во время этого происшествия, к счастью, никто не пострадал.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU